Путин поздравил Эрдогана по телефону с успехом на президентских выборах

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил в понедельник по телефону турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с успехом на прошедших 24 июня выборах главы государства. Об этом сообщил группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, источник в канцелярии турецкого лидера.

"Президент Турции Тайип Эрдоган и президент Российской Федерации Владимир Путин провели телефонные переговоры. Президент Путин поздравил президента Эрдогана с успехом на выборах, которые прошли в республике 24 июня", - проинформировал он.

Кроме того, лидеры договорились "улучшать турецко-российские отношения". Эрдоган и Путин "обсудили ряд важных тем, в том числе развитие ситуации в Сирии".

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции прошли 24 июня. Президентскую гонку, по неофициальным предварительным данным, выиграл Эрдоган, набравший 52,5%, а его главный конкурент, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже получил 30,7% голосов избирателей. В соответствии с принятыми ранее поправками в конституцию после официального обнародования результатов страна перейдет от парламентской к президентской форме правления.