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Комиссар СЕ по правам человека потребовала от властей Украины пресечь нападения на цыган

Международная панорама
25 июня, 14:44 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 25, июня. /ТАСС

Дунья Миятович также призвала Киев привлечь к ответственности виновных в уже случившихся преступлениях

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ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Украины должны пресечь нападения на лагеря цыган на территории страны и привлечь к ответственности виновных за уже совершенные атаки. С таким заявлением выступила в понедельник комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович, комментируя погром в цыганском лагере на окраине Львова, учиненный неонацистами в минувшие выходные.

"Я призываю украинские власти активизировать усилия, направленные на то, чтобы остановить эти нападения и преследовать виновных. Субботняя атака - лишь последняя по счету в череде нескольких жестоких погромов со стороны радикальных группировок против народа рома и правозащитников, совершенных на Украине за последние два месяца", - написала Миятович на своей странице в Facebook. 

Как подчеркнула комиссар СЕ, правозащитники довели до ее сведения, что "ответ на насилие и устрашение, направленные против народа рома, во многих случаях был безучастным или бездейственным". "В связи с этим я призываю украинские власти направить больше усилий на предотвращение [подобных случаев] и на преследование в суде тех, кто совершает столь жестокие поступки. Арест нескольких человек, предположительно связанных с субботним погромом, стал шагом в верном направлении", - указала она.

Миятович также сообщила, что планирует наладить контакт с Киевом по этой теме. "Мы не можем позволить торжествовать безнаказанности применительно к преступлениям на почве ненависти. Я намерена начать диалог с украинскими властями по этому вопросу и продолжу пристально следить за ситуацией", - заключила комиссар СЕ по правам человека.

В ночь на воскресенье группа людей в масках напала на цыганский лагерь на окраине Львова, жертвой нападения стал один человек, четверо пострадали. Как сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, удалось задержать всех подозреваемых в преступлении. Ими оказались семь львовских подростков в возрасте 16-17 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство, осуществленное группой лиц по предварительному сговору".

За последнее время на Украине произошло сразу несколько аналогичных происшествий. В частности, во второй половине мая вооруженные битами и пневматическим оружием радикалы напали на лагерь цыган в Тернополе на западе страны. В ночь на 21 апреля был разогнан и сожжен лагерь цыган в парке на Лысой горе Киева, а 9 мая неизвестные устроили поджог в лагере у поселка Рудно под Львовом. В начале июня радикалы разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке украинской столицы.

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