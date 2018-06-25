Депутаты фракции Порошенко предлагают запретить на Украине рекламу на русском языке

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады из фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) предлагают запретить в стране рекламу на русском языке. Законопроект, позволяющий ввести такую норму, зарегистрирован в секретариате парламента, сообщила в понедельник его пресс-служба.

Как отметили в свою очередь в пресс-службе БПП, в подготовленном документе предусматривается внести изменения в шестую статью закона "О рекламе" с четким определением порядка применения языков в рекламе.

"Документ определяет, что языком рекламы на Украине является государственный язык, которым, согласно Конституции, является украинский", - подчеркнули в БПП. Авторы законопроекта свое предложение аргументировали тем, что законодательство Украины не содержит правовой нормы, которая бы регулировала язык рекламы, что "создает неодинаковое толкование правового режима языка рекламы у граждан, субъектов хозяйствования и государственных органов".

В то же время депутаты предлагают объекты интеллектуальной собственности, в частности, знаки для товаров и услуг, торговые марки, коммерческие наименования и т.п. приводить в рекламе на том языке, на котором им предоставлена правовая защита в соответствии с законодательством Украины и действующих в стране международных соглашений.

В настоящее время значительная часть наружной рекламы на Украине изготавливается на русском и английском языках. В марте депутаты провалили голосование по закону, которым запрещалось размещать наружную рекламу на русском языке. Значительная часть рекламы в украинских печатных СМИ, на радио и телевидении печатается и звучит также на русском языке.