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Глава МИД ФРГ: национальные шаги по противодействию нелегальной миграции не сработают

Международная панорама
25 июня, 15:55 UTC+3 ЛЮКСЕМБУРГ ЛЮКСЕМБУРГ 25, июня. /ТАСС

Хайко Маас считает, что односторонние шаги в решении этой проблемы представляют угрозу целостности ЕС

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ЛЮКСЕМБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Односторонние шаги государств-членов Евросоюза по преодолению миграционного кризиса не сработают, нужно продолжать поиск общеевропейского решения проблемы. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас на полях встречи министров иностранных дел стран ЕС.

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"Я думаю, в миграционной политике всем важно искать общеевропейское решение, национальные меры не сработают, они не будут работать на практике", - считает он. "Они не приведут к упорядочиванию миграционного потоков, но будут лишь способствовать возникновению хаоса", - подчеркнул Маас.

"Проблем будут не меньше, но только больше", - отметил министр, указав на то, что такие односторонние шаги представляют угрозу целостности ЕС.

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Персоны
Маас, Хайко
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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