Глава МИД ФРГ: национальные шаги по противодействию нелегальной миграции не сработают

ЛЮКСЕМБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Односторонние шаги государств-членов Евросоюза по преодолению миграционного кризиса не сработают, нужно продолжать поиск общеевропейского решения проблемы. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас на полях встречи министров иностранных дел стран ЕС.

"Я думаю, в миграционной политике всем важно искать общеевропейское решение, национальные меры не сработают, они не будут работать на практике", - считает он. "Они не приведут к упорядочиванию миграционного потоков, но будут лишь способствовать возникновению хаоса", - подчеркнул Маас.

"Проблем будут не меньше, но только больше", - отметил министр, указав на то, что такие односторонние шаги представляют угрозу целостности ЕС.