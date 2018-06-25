Bild: правоохранительные органы ФРГ задержали бывшего охранника бен Ладена

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ задержали бывшего охранника экс-главаря запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида" и "террориста номер один" Усамы бен Ладена - некоего Сами А. Не исключено, что задержанный будет депортирован в Тунис. Об этом в понедельник сообщила газета Bild.

По информации издания, 42-летний тунисец проживал с 2005 года в городе Бохум. Еще в апреле власти земли Северный Рейн - Вестфалия занесли его в список потенциально опасных лиц. Однако выслать его из Германии власти ФРГ не могли, поскольку высший административный суд в Мюнстере постановил, что мужчина в случае возвращения в родную страну мог подвергнуться пыткам.

Теперь Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев отозвало решение о недопустимости депортации Сами А., в основе которого лежало судебное постановление. Это открывает путь к высылке задержанного. Мужчина был задержан в понедельник, когда появился в полиции, где он, по предписанию правоохранительных органов, должен был постоянно отмечаться.