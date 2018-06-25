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ОБСЕ: избиратели в Турции имели выбор, но условия ведения кампании были неравными

Международная панорама
25 июня, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека отметил, что турецким властям нужно проделать определенную работу, чтобы обеспечить соответствие выборов демократическим стандартам

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ТАСС, 25 июня. Избиратели в Турции имели реальную альтернативу на состоявшихся 24 июня досрочных парламентских и президентских выборах, однако условия ведения кампании были неравными, так как президент Реджеп Тайип Эрдоган и правящая Партия справедливости и развития имели чрезмерное преимущество. Об этом говорится в предварительном заявлении миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по итогам выборов, опубликованном в понедельник на ее сайте.

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"Ограничения фундаментальных свобод, которые мы наблюдали, оказали влияние на эти выборы, - заявил глава краткосрочной миссии ОБСЕ в Турции Игнасио Санчес Амор. - Я надеюсь, что Турция отменит эти ограничения как можно скорее". "Я ожидаю, что турецкие власти будут более широко сотрудничать с такой важной наблюдательной миссией, так как мы всегда действуем добросовестно и в интересах Турции", - добавил он.

По мнению наблюдателей ОБСЕ, действующее в Турции чрезвычайное положение ограничивало свободы собраний и самовыражения, в том числе в средствах массовой информации. Они утверждают, что правящая партия и действующий президент Турции имели преимущество при освещении их кампании в государственных и частных СМИ, связанных с правительством.

Несмотря на это, граждане продемонстрировали свою приверженность демократии, в массовом порядке приняв участие в предвыборных митингах и в самом голосовании, отмечают в ОБСЕ. По мнению наблюдателей, выборные процедуры в целом соблюдались, хотя некоторые важные этапы подсчета голосов и обработки итогов были пропущены.

"Властям предстоит проделать определенную работу, чтобы обеспечить соответствие будущих выборов демократическим стандартам и обязательствам. Мы предложим рекомендации в нашем окончательном докладе, чтобы помочь этому процессу. Поскольку граждане энергично продемонстрировали свою приверженность демократическому процессу, власти должны активизироваться, чтобы соответствовать их требованиям", - заявила глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Одри Гловер.

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