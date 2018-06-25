AFP: во Франции расследуют роль мэрии Лиона в финансировании предвыборной кампании Макрона

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Юридическая полиция Франции начала в пятницу предварительное расследование возможного нелегального финансирования мэрией города Лион прошлогодней предвыборной кампании действующего президента республики Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на неофициальные данные, полученные из следственных органов.

Следствие инициировано прокуратурой после получения жалобы от двух правых депутатов Национального собрания, которые считают, что со стороны мэрии было допущено нецелевое использование общественных средств и осуществлено нелегальное финансирование предвыборной кампании Макрона. Жалобу подали два нынешних депутата Нацсобрания от Лиона, представители партии "Республиканцы" - Филипп Коше и Стефан Гюйан. Они утверждают, что мэрия не только выделила Макрону финансовые средства, но и людей, а также организовала большой торжественный обед в мэрии для Макрона, бывшего тогда министром экономики, и ряда его избирателей.

Мэром Лиона на продолжении многих лет был нынешний министр внутренних дел Жерар Колон. Он решительно отрицает какие-либо нелегальные действия по финансированию избирательной кампании Эмманюэля Макрона. В окружении министра утверждают, что "в данной жалобе нет ничего нового и подобные обвинения уже давно, на протяжении многих месяцев выдвигались местной оппозицией". "На эти заявления были даны должные ответы", - добавили помощники Колона.

3 апреля 2017 года Эмманюэль Макрон сумел занять первое место в первом туре президентских выборов, набрав 24% голосов. Вопреки прогнозам, он обогнал даже лидера "Нацфронта" Марин Ле Пен, которой изначально отводили победу - она финишировала второй с результатом 21,4%. В решающем же раунде, политик одержал безоговорочную победу, получив поддержку 66,1% избирателей. В возрасте 39 лет 7 мая 2017 года Эмманюэль Макрон был избран президентом, став самым молодым главой государства в истории республики.