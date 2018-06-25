Спецслужбы Казахстана задержали восемь подозреваемых в подготовке серии терактов

ТАСС, 25 июня. Спецслужбы Казахстана задержали восемь членов радикальной религиозной группировки, подозреваемых в подготовке серии терактов в стране.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ) страны.

"25 июня 2018 года силами Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в городе Уральске пресечена деятельность радикальной религиозной группировки. В ходе проведения спецоперации задержаны восемь членов группы, изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозная литература. Указанные лица подозреваются в подготовке к совершению на территории Казахстана серии терактов, пропаганде терроризма, а также в имущественных преступления", - говорится в сообщении.

В марте заместитель председателя КНБ Казахстана Нургали Билисбеков заявил, что спецслужбы республики предотвратили 38 терактов в 2013-2017 годах. По его словам, за эти годы до 40% повышена доля объектов, которые соответствуют требованиям антитеррористической защищенности.