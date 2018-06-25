Минобороны Литвы: ВВС НАТО за неделю четырежды сопровождали самолеты РФ над Балтикой

ВИЛЬНЮС, 25 июня. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе четырехмесячной ротации на литовской авиабазе Зокняй, на прошлой неделе четыре раза сопровождали российские военные самолеты. Такое утверждение содержится в опубликованном в понедельник Минобороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.

Согласно рапорту, дежурящие в Литве истребители ВВС Португалии и Испании для сопровождения российских самолетов поднимались в воздух 18, 19, 21 и 23 июня. "Полеты совершались над Балтийским морем в Калининградскую область и из нее", - сообщили в ведомстве.

За отчетный период истребители НАТО сопроводили российские Ил-20, Ан-26 и Ил-76. Полеты, по версии Минобороны, совершались как по заранее согласованным планам с поддержанием связи с наземными центрами управления и включенным транспондером (устройство автоматической идентификации воздушного судна), так и вне согласованных планов и с отключенным транспондером. Все российские самолеты находились на постоянной связи с землей.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

22 июня в российском Минобороны сообщили, что за предшествовавшую этой дате неделю российские самолеты семь раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов, воздушную разведку вдоль российских границ вели 20 иностранных бортов.

Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на базе Зокняй. Обычно это четыре самолета, однако в нынешней смене 10 машин. С апреля 2014 года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.