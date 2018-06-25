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Аравийская коалиция: хуситы выпустили по Саудовской Аравии более 150 баллистических ракет

Международная панорама
25 июня, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Отмечается, что ракеты были выпущены "в последнее время"

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ТАСС, 25 июня. Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) выпустило свыше 150 баллистических ракет из Йемена в направлении Саудовской Аравии.

Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала Sky News Arabia официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики.

"Террористические формирования хуситов, поддерживаемых Ираном, за последнее время запустили 155 баллистических ракет по саудовской территории", - сказал он. При этом, по утверждению аль-Малики, все снаряды были успешно сбиты системой противовоздушной обороны королевства.

В минувшее воскресенье саудовская ПВО перехватила над Эр-Риядом две баллистические ракеты типа "Буркан", выпущенные хуситами. Как заявили мятежники, ракетному удару подвергся информационный центр Министерства обороны Саудовской Аравии.

За последние месяцы "Ансар Аллах" неоднократно сообщало о ракетных обстрелах пограничных с Йеменом провинций Саудовской Аравии. В свою очередь в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

14 июня 2018 года аравийская коалиция совместно с йеменскими правительственными силами начала операцию "Золотая победа" по захвату стратегически важного порта Ходейда, удерживаемого хуситами.

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