Глава Комитета министров Советы Европы надеется на быстрое возвращение России в ПАСЕ

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Комитет министров Совета Европы ожидает урегулирования в ближайшее время вопроса о финансовом взносе России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявила в понедельник Мария Пейчинович Бурич, председатель Комитета, являющаяся также заместителем председателя правительства Хорватии и министром иностранных дел этой страны.

"Отказ России от выплаты ее взноса в ПАСЕ поставил организацию в деликатное положение как с финансовой, так и с политической точки зрения. Представители многих стран Совета Европы на заседании в Хельсингёре [Дания] подчеркивали в этой связи, что необходимо срочно найти выход из создавшегося положения", - сказала глава Комитета министров.

"Необходимо, чтобы Россия соблюдала взятые на себя обязательства. Это нужно как для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование организации, так и для того, чтобы был сохранен статус России в организации. В противном случае это будет иметь неблагоприятные последствия для самой организации, к счастью, этого в настоящее время не наблюдается", - подчеркнула она.

Пейчинович Бурич сообщила, что Комитет министров "тщательно занимается данной проблемой и внимательно наблюдал за визитом генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда в Россию на прошлой неделе". "Утром в понедельник мы обсудили ситуацию с господином Ягландом, и я надеюсь, что очень быстро будет найдено вполне удовлетворительное решение проблемы", - подчеркнула она.

"Мы надеемся, что недавний визит Турбьёрна Ягланда в Россию будет способствовать разблокированию ситуации, налаживанию диалога и поиску решения. На мой взгляд, в данной проблеме следует разделять понятия, поставив по одну сторону политические разногласия, и по другую - обязанность членов организации вносить финансовый вклад. Не надо смешивать эти два вопроса", - заявила глава Комитета министров Совета Европы.