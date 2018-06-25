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Группа Совета Европы признала выполнение РФ более половины антикоррупционных рекомендаций

Международная панорама
25 июня, 18:24 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 25, июня. /ТАСС

При этом в докладе отмечается, что указанные рекомендации выполнены "удовлетворительно"

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ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO), действующая при Совете Европы, сообщила о том, что Россия в рамках борьбы с коррупцией выполнила 12 из 21 рекомендаций. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе группы, приуроченном к очередному докладу организации.

В документе GRECO отмечается, что указанные рекомендации выполнены "удовлетворительно". При этом речь идет о рекомендациях, касающихся предъявления подозреваемым обвинений в сфере борьбы с дачей взяток, а также положений, касающихся обеспечения транспарентности при финансировании политических партий. В GRECO при этом напомнили, что на момент обнародования предыдущего отчета Россия добилась выполнения 11 рекомендаций.

В GRECO приветствуют шаги российских властей в обеспечении прозрачности финансирования политических партий и констатируют снижение уровня риска злоупотреблений. При этом организация высказала несогласие с содержанием некоторых изменений в уголовном праве РФ относительно преследования за коррупцию. Так, по мнению экспертов GRECO, ряд "предложенных поправок не в полной мере соответствует стандартам Совета Европы". В то же время в GRECO призвали Россию предоставлять больше информации об исполнении законодательных норм, препятствующих злоупотреблению должностным положением в ходе выборов.

Кроме этого, GRECO "подчеркивает важность обеспечения независимости избирательных комиссий от исполнительной власти - как по закону, так и на практике" с целью добиться должного уровня организации выборов.

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