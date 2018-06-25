Президент Молдавии назвал контрпродуктивной резолюцию ООН по Приднестровью

КИШИНЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с представителями ОБСЕ отметил возможность осложнения переговоров по Приднестровью после резолюции ООН о выводе российских военных, входящих в состав миротворческих сил. Как проинформировал в понедельник глава республики на своей странице в Facebook, об этом шла речь на его встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели в Кишиневе.

"Отметил, что принятая на днях Генеральной Ассамблеей ООН резолюция контрпродуктивна и усложняет переговорный процесс", - написал Додон.

Резолюция предлагает Генассамблее "включить в предварительную повестку дня своей 73-й сессии пункт, озаглавленный "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Авторы считают необходимым "настоятельно призвать Российскую Федерацию "без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова".

Российские миротворцы были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. С тех пор там сохраняется мир, в результате боевых действий не погиб ни один человек. В настоящее время они поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.

В регионе также расположена Оперативная группа российских войск, которая поддерживает миротворческую операцию и охраняет военные склады, где хранятся свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Но начавшиеся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Сегодня российские миротворцы в Приднестровье фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории. Власти Тирасполя выступают против вывода военных РФ, которых считают гарантией мира на Днестре.