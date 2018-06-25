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Могерини заявила, что условия предвыборной кампании в Турции были неравными

Международная панорама
25 июня, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Глава дипломатии ЕС также отметила "ограничения свободы собраний и СМИ" в Турции

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ТАСС, 25 июня. Условия для проведения предвыборной кампании в Турции были неравными. Об этом заявила в понедельник глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Мы сказали в заявлении, что условия для проведения предвыборной кампании были неравными, и что были ограничения свободы собраний и СМИ", - сказала она.

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции прошли 24 июня. Их, по неофициальным предварительным данным, выиграл действующий президент Тайип Эрдоган, набравший 52,5%; его главный конкурент, кандидат от Народно- республиканской партии Мухаррем Индже получает 30,7% голосов избирателей. В соответствии с принятыми ранее поправками в конституцию страны, после официального обнародования результатов Турция перейдет от парламентской к президентской форме правления.

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Выборы президента Турции - 2018
Персоны
Могерини, Федерика Эрдоган, Реджеп Тайип
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