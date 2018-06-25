В Пентагоне заявили о поддержке дипломатических усилий по КНДР

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США поддерживает дипломатические усилия по ситуации вокруг Корейского полуострова и комментирует только такие военные аспекты данного вопроса, как приостановка американо-южнокорейских военных учений. Соответствующее сообщение разместила в понедельник в Twitter пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт в ответ на многочисленные просьбы к оборонному ведомству прокомментировать ход переговоров Вашингтона и Пхеньяна.

"Пентагон по-прежнему поддерживает продолжающийся дипломатический процесс вокруг КНДР, который не имеет конкретных сроков. Любые заявления представителей Пентагона относительно КНДР сводятся только к таким военным аспектам переговоров, как приостановка президентом США [Дональдом Трампом] на неопределенный срок крупномасштабных военных маневров [США и Южной Кореи] или логистическая поддержка передачи останков [200 погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих]", - отметила Уайт.

(2/2) Any statements by #DoD personnel regarding the #DPRK are solely in reference to the military aspects of the negotiations, such as @POTUS' indefinite suspension of major exercises or logistical support for the dignified transfer of remains. — Dana W. White - DoD (@ChiefPentSpox) 25 June 2018

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.