Франция и Великобритания заявили в ООН о приверженности сделке по иранскому атому

ООН, 25 июня. /ТАСС/. Париж и Лондон гарантируют выполнение со своей стороны совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), пока его выполняет Иран. Об этом заявили постоянные представители Франции и Великобритании при ООН Франсуа Делатр и Карен Пирс, выступая на открытых дебатах в Совбезе ООН по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

"Франция продолжит выполнять свои обязательства по соглашению, пока их выполняет Иран", - сказал французский постпред.

"У нас еще будет возможность на этой неделе поговорить об Иране более подробно, но сейчас я хотела бы заявить о поддержке того, о чем заявил представитель Франции", - отметила в ходе своего выступления постпред Великобритании.

Со своей стороны генсек ООН Антониу Гутерриш призвал всех участников сохранять приверженность ядерной сделке. "Необходимо сохранять Совместный всеобъемлющий план действий [по иранской ядерной программе], это важный элемент мира и безопасности независимо от более широкой дискуссии о роли Ирана в регионе", - сказал он.