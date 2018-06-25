Глава МИД Литвы призвал ЕС запретить российские телеканалы

ВИЛЬНЮС, 25 июня. /ТАСС/. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал Евросоюз принять необходимые меры к тому, чтобы сделать российские телеканалы, которые он считает пропагандистскими, недоступными для европейского зрителя. С таким обращением министр выступил в Люксембурге, где в понедельник проходила встреча глав МИД стран ЕС.

"Прежде всего мы должны устранить наши слабые места - перекрыть путь пропагандистским телеканалам России, которые транслируются из некоторых стран-членов ЕС с использованием брешей в правовой европейской базе", - заявил он.

Линкявичюс также призвал членов ЕС поддержать российскую оппозицию, потому что в России, по его словам, якобы постоянно нарушаются права человека. "Евросоюз должен договориться о применении так называемого "списка Магнитского" на общеевропейском уровне", - взывал шеф литовской дипломатии.

У Литвы есть собственный национальный "список Магнитского", куда включены лица, которых Вильнюс не считает возможным по своим политическим соображениям впускать в страну.

Российские телеканалы в Литве доступны только пользователям кабельных сетей и владельцам тарелок спутникового ТВ. В кабельных сетях по требованию государственного регулятора периодически приостанавливаются трансляции то одного, то другого российского канала за якобы имевшие место в эфире высказывания участников дискуссионных программ, которые идут вразрез с требованиями законов страны о пропаганде и разжигании розни. Некоторым таким каналам, зарегистрированным в странах ЕС, удавалось ранее оспорить требования регулятора.