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Суд Киева продлил арест главе "Центра освобождения пленных" до 23 августа

Международная панорама
25 июня, 20:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, июня. /ТАСС

После заседания Владимир Рубан прокомментировал решение, заявив, что для него это не было неожиданностью

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КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю общественной организации "Центр освобождения пленных" Владимиру Рубану до 23 августа. Такое решение суд вынес в понедельник, поддержав соответствующую просьбу стороны обвинения.

"Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога подозреваемому Рубану на 60 дней, то есть до 23 августа 2018 года включительно", - сообщила судья, выступление которой транслировало на своем сайте агентство УНН.

После заседания Рубан коротко прокомментировал решение, заявив, что для него это не было неожиданностью. "Это математика, другого решения не могло быть априори", - сказал он. Его адвокат Валентин Рыбин добавил, что сторона защиты не будет обжаловать продление ареста, считая это бессмысленным. "Апелляция не имеет абсолютно никакого юридического смысла", - сказал он.

Адвокат заявил, что апелляционная инстанция просто перепишет первичное решение. Кроме того, продолжил он, украинское законодательство в случае с Рубаном не позволяет изменить меру пресечения на иную.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Рубана 8 марта при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. При обыске машины, в которой он находился, было обнаружено большое количество оружия, в том числе миномет и около десяти автоматов Калашникова. На следующий день ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению" и "Террористический акт". По версии обвинения, он готовил масштабные террористические акты, в частности покушение на президента Петра Порошенко.

Сам Рубан отверг выдвинутые против него обвинения, назвав свое задержание спланированной акцией спецслужб и отметив, что не знал о находящемся в его автомобиле оружии. Позднее депутата Верховной рады Надежда Савченко была лишена депутатской неприкосновенности и арестована в связи с подозрением в подготовке к госперевороту и терактам совместно с Рубаном.

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