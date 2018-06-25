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Ущерб от всеобщей забастовки в Аргентине составит более $1 млрд

Международная панорама
25 июня, 20:33 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 25, июня. /ТАСС

Профсоюзы протестуют против экономических мер правительства

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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июня. /ТАСС/. Ущерб от забастовки крупнейших аргентинских профсоюзов составит почти 29 млрд песо (более $1 млрд). Об этом заявил в понедельник министр экономики республики Николас Духовне.

"Сегодняшняя забастовка обойдется аргентинцам в почти 29 млрд песо. Единственный способ развить нашу страну - это работать", - написал он в своем Twitter.

Забастовка была созвана Всеобщей конфедерацией труда, которая является крупнейшим профсоюзным объединением Аргентины. Из-за стачки в стране практически парализована транспортная система. На электронных табло аэропортов страны видно, что только в столице были отменены несколько сотен авиарейсов. Весь день в республике не будут ходить автобусы и поезда, в Буэнос-Айресе также закрыто метро.

К забастовке присоединились большинство профсоюзов таксистов. Кроме того, протестующие перекрыли несколько въездов в Буэнос-Айрес. 

В больницах работают только отделения скорой помощи и дежурные врачи, в школах и университетах отмены занятия, на день приостановлен вывоз мусора. По всей стране не работают банки. При этом, как убедилась корреспондент ТАСС, большинство магазинов, супермаркетов и кафе работают, несмотря на забастовку.

Профсоюзы протестуют против экономических мер правительства Аргентины, которые, в частности, привели к значительному росту цен на коммунальные услуги. Они также обвиняют власти в том, что проводимая ими политика ставит в более уязвимое положение местных производителей. Кроме того, профсоюзы требуют повысить порог для увеличения зарплат, чтобы их рост мог компенсировать последствия инфляции, которая по итогам 2018 года, как ожидается, превысит запланированные властями 15%.

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