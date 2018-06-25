FT: Facebook будет бороться с недостоверными новостями во время выборов в Европарламент

ТАСС, 25 июня. Компания Facebook объявила своим главным приоритетом защиту выборного процесса в Европарламент (ЕП) в 2019 году от сфабрикованных новостей в своей социальной сети. Как сообщила в понедельник газета Financial Times, об этом заявил вице-президент компании Джоэл Каплан, выступая перед членами ЕП.

"Защита честности европейских выборов - главный приоритет для нас", - сказал Каплан на слушаниях, первая часть которых прошла в четверг 21 июня, а вторая - в понедельник. Он заявил также, что компания будет удалять поддельные учетные записи и сотрудничать с национальными избирательными комиссиями в Европе. Facebook, по его словам, наняла группу независимых экспертов, которые будут отслеживать ход предвыборного процесса и искать несоответствующие действительности новости.

"Мы верим, что наша платформа может быть силой во благо демократических процессов", - указал Каплан, подчеркнув готовность Facebook вкладывать средства, чтобы оставаться на передовых позициях.

В мае перед членами ЕП выступил глава Facebook Марк Цукерберг, который был приглашен туда после того, как соцсеть оказалась в центре скандала о передаче данных пользователей соцсети компании Cambridge Analytica для использования в маркетинговых целях. Тогда Цукерберг пообещал активизировать работу по автоматическому выявлению и удалению фальшивых пользователей или ботов, используемых при распространении сфабрикованных новостей в сети. В качестве примера он привел закрытие учетных записей 50 тыс. пользователей, которых Facebook идентифицировал как ботов во французском сегменте Интернета в период выборов президента Франции в 2017 году.