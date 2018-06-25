Премьер Молдавии и госсекретарь США обсудят в Вашингтоне активизацию сотрудничества

КИШИНЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Павел Филип совершает трехдневный визит в США, в ходе которого планирует обсудить активизацию сотрудничества между странами. Хотя глава кабинета уже находится в Вашингтоне, его пресс-служба сообщила об этом только в понедельник вечером.

"Премьер-министр встретится с госсекретарем США Майком Помпео, чтобы обсудить основные направления молдавско-американского сотрудничества и приоритеты в укреплении стратегического диалога", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что рассчитанная на 24-26 июня программа также включает серию встреч с должностными лицами Конгресса США, сенаторами и мероприятия в аналитических центрах Вашингтона.