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Премьер Молдавии и госсекретарь США обсудят в Вашингтоне активизацию сотрудничества

Международная панорама
25 июня, 20:57 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 25, июня. /ТАСС

Павел Филип и Майк Помпео, в частности, обсудят "приоритеты в укреплении стратегического диалога"

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КИШИНЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Павел Филип совершает трехдневный визит в США, в ходе которого планирует обсудить активизацию сотрудничества между странами. Хотя глава кабинета уже находится в Вашингтоне, его пресс-служба сообщила об этом только в понедельник вечером.

"Премьер-министр встретится с госсекретарем США Майком Помпео, чтобы обсудить основные направления молдавско-американского сотрудничества и приоритеты в укреплении стратегического диалога", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что рассчитанная на 24-26 июня программа также включает серию встреч с должностными лицами Конгресса США, сенаторами и мероприятия в аналитических центрах Вашингтона.

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