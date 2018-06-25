США ждут содействия России в снижении напряженности на юго-западе Сирии

ООН, 25 июня. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что власти Сирии ведут боевые действия на юго-западе страны, где находится зона деэскалации, утвержденная летом 2017 года, и рассчитывает, что Москва будет способствовать снижению напряженности. Об этом заявил в понедельник заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

"Россия может остановить военную эскалацию, которая имеет место в регионе в настоящее время", - сказал он. По утверждению американского дипломата, "в Сирии режим Асада начал наступательную операцию в юго-западной зоне деэскалации, договоренность о которой была достигнута Иорданией, Россией и США".

"Мы вновь видим, что сирийский режим наносит авиаудары, применяет артиллерию, бочковые бомбы и ракеты, что приводит к перемещению десятков тысяч человек. И сама Россия в выходные дни наносила удары с воздуха в зоне", - утверждал Коэн. По его версии, речь идет о "явном нарушении соглашения, предназначенного для спасения жизней людей и поддержки политического урегулирования в Сирии".

"Соглашение о прекращении огня является отражением обязательств, взятых на себя президентом [США Дональдом] Трампом и президентом [России Владимиром] Путиным. И США по-прежнему настроены выполнять взятые на себя обязательства", - сказал Коэн. Как он добавил, Вашингтон "рассчитывает, что Россия внесет свой вклад и будет содействовать соблюдению режима прекращения огня, который она помогла установить".

Позиция Лондона

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс также заявила на дебатах: "Поступали сообщения об артиллерийских обстрелах и авиаударах в выходные дни в зоне деэскалации на юго-западе Сирии. Это вызывает глубокую озабоченность". По версии Пирс, имеющаяся информация указывает, что данные военные действия ведет Дамаск.

"Наступательная операция сирийского правительства станет вопиющим нарушением договоренности о прекращении боевых действий и соглашения о деэскалации, участницей которого является Россия". Пирс призывала стороны, "обладающие влиянием на ситуацию", содействовать снижению напряженности в указанном районе.

Ситуация в зоне деэскалации

Россия, Иордания и США в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль- Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывали в МИД РФ, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции и запрещенных в РФ террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.

В понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что террористы атаковали населенные пункты в южной зоне деэскалации в Сирии, перешедшие на сторону правительства, нападение было отражено при поддержке российских ВКС. В ходе наступления террористы потеряли три единицы бронетехники, 14 пикапов с пулеметами и до 70 человек убитыми.