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Варшава планирует демонтировать памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке

Международная панорама
25 июня, 21:13 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Монумент передадут Музею польской истории

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ВАРШАВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Власти Варшавы планируют демонтировать памятник Благодарности Красной армии, установленный в Скарышевском парке на правом берегу Вислы. Об этом сообщается в понедельник на официальном информационном портале города.

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"Судьба памятника Благодарности Красной армии, находящегося в аллее у перекрестка Вашингтона, зависит от позиции Музея польской истории. После получения положительного решения начнется его демонтаж. Музей примет памятник в свое собрание", - указано в тексте, посвященном планируемым преобразованиям в парке.

Памятник Благодарности солдатам Красной армии был установлен в Скарышевском парке варшавского района Праги на правом берегу Вислы 15 сентября 1946 года в память о солдатах РККА, погибших 10-15 сентября 1944 года в боях за этот район города. Этот монумент регулярно становится мишенью вандалов. От памятника неоднократно откалывали его фрагменты, на него наносили оскорбительные надписи.

21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране. Несколько десятков из них уже демонтированы.

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