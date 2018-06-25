Меркель поздравила Эрдогана с переизбранием

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила в понедельник Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на посту президента Турции и напомнила, что обе страны "связывает многолетняя дружба".

"Я сердечно поздравляю вас с переизбранием", - говорится в телеграмме канцлера. "Разносторонние отношения между нашими странами характеризуют интенсивный обмен и тесные личные связи между нашими гражданами", - подчеркнула Меркель.

Канцлер особо отметила, что Германия "хочет быть партнером стабильной и плюралистической Турции", в которой будет происходить укрепление демократии и соблюдаться принципы правового государства. Она также напомнила, что перемены на Ближнем Востоке и массовая миграция в значительной мере затронули ФРГ и Турцию.

"Я буду рада вместе с вами и впредь способствовать развитию и укреплению сотрудничества между нашими странами", - говорится в телеграмме.

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции прошли 24 июня. Их, по неофициальным предварительным данным, выиграл действующий президент Эрдоган, набравший 52,5%; его главный конкурент, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже получает 30,7% голосов избирателей. В соответствии с принятыми ранее поправками в конституцию после официального обнародования результатов страна перейдет от парламентской к президентской форме правления.

Отношения Германии и Турции

Последние годы ознаменовались существенным похолоданием германо-турецких отношений, причиной чему стал ряд факторов. В их числе - запрет на выступления турецких политиков в ФРГ, задержания в прошлом году немецких граждан, прежде всего журналистов и правозащитников. Речь идет в первую очередь о корреспонденте газеты Die Welt Денизе Юджеле, переводчице Мешале Толу и правозащитнике Петере Штойдтнере. По данным германского МИД, в общей сложности до недавнего времени по политическим мотивам в Турции удерживались около 10 граждан ФРГ.

В июле 2017 года внешнеполитическое ведомство Германии объявило, что Берлин пересматривает экономическую политику в отношении Анкары, а также ужесточает рекомендации по поездкам своих граждан в Турцию. Впоследствии эти меры были отменены, хотя отношения так и не вышли на былой уровень.