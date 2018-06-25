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Администрация Лукашенко: борьба с коррупцией в Белоруссии будет беспощадной

Международная панорама
25 июня, 21:26 UTC+3 МИНСК МИНСК 25, июня. /ТАСС

Перед законом все равны, заявила глава администрации Наталья Кочанова

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МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Глава Администрации белорусского президента Наталья Кочанова заявила, что борьба с коррупцией стране будет беспощадной. Так она прокомментировала в понедельник агентству БЕЛТА недавние задержания в стране высокопоставленных чиновников.

"Перед законом все равны, пощады никому не будет, невзирая на должности, ранги или былые заслуги, а работа по пресечению коррупции в стране и дальше будет принципиальной, максимально открытой и гласной", - подчеркнула она. Качанова констатировала, что в обществе встречаются вопиющие случаи коррупционных преступлений. "Каждый факт получает широкую огласку в СМИ. Особенно в тех случаях, когда взяточничество и коррупция проявляются в чувствительных для населения сферах и затрагивают интересы многих граждан - здравоохранении, образовании, транспорте", - отметила она.

По ее словам, в текущем году раскрыта преступная деятельность должностных лиц в системе Минтранса, Минэнерго, Минздрава, Мингорисполкоме. "К сожалению, и в администрации президента был выявлен такой факт - пресечено злоупотребление служебным положением со стороны начальника отдела", - сообщила она.

В понедельник КГБ Белоруссии сообщило о вскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения. Ранее комитет сообщил о задержании помощника президента Белоруссии - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Его взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. Также был отстранен от должности министр энергетики Владимир Потупчик за покровительство незаконному семейному бизнесу.

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