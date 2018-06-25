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Медведчук: Киев и Донбасс пока могут обсуждать обмен пленными в формате "174 на 43"

Международная панорама
25 июня, 21:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, июня. /ТАСС

Всего ДНР и ЛНР разыскивают на территории Украины 396 человек

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КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Принцип обмена пленными "всех на всех", закрепленный в минских соглашениях по Донбассу, в сложившихся условиях следует понимать как "всех установленных на всех установленных", и пока речь может идти о переговорах обмена в формате "174 на 43" человека.

Об этом заявил лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук в интервью, опубликованном в понедельник на сайте издания znaj.ua.

"На сегодняшний день ОРДО и ОРЛО (ДНР и ЛНР - прим. ТАСС) разыскивают на территории Украины 396 человек, из которых установлено местонахождение 174. В свою очередь, Украина разыскивает на неподконтрольных территориях 138 человек, из которых установлено и нами документально подтверждено 43 человека", - заявил он.

Таким образом, подчеркнул лидер движения, предметом второго этапа "большого обмена" пленными между Киевом и провозглашенными ДНР и ЛНР может быть обмен "174 на 43". "Что касается 174 человек, то в отношении отдельных лиц у украинской стороны есть ряд вопросов, которые будут разрешены, и только после этого можно будет сформулировать официальную позицию относительно второго этапа обмена", - добавил Медведчук.

На линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки 27 декабря 2017 года прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев передал провозглашенным республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека. Представители сторон подчеркивали, что освобождение пленных не завершено, и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году процесс был продолжен.

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