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Лондон представит новые детали своего видения Brexit после саммита ЕС

Международная панорама
25 июня, 21:58 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, июня. /ТАСС

Заседание Европейского совета состоится в Брюсселе 28-29 июня

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ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Великобритания представит новые детали своего видения Brexit после саммита ЕС, который состоится в Брюсселе 28-29 июня. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба британского премьер-министра Терезы Мэй, которая провела встречу в Лондоне с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

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"Премьер-министр сказала, что Великобритания более подробно изложит свое видение будущих отношений [с ЕС] в Белой книге [официальное правительственное издание, лежащее в основе подготовки законодательного акта] после июньского заседания [Европейского] совета", - сказал пресс-секретарь Мэй.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в Бельгии. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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Персоны
Мэй, Тереза Туск, Дональд
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