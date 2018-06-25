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Трамп заявил о прогрессе на Ближнем Востоке

Международная панорама
25 июня, 21:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Это произошло после того, как США вышли из иранской ядерной сделки, отметил президент

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ТАСС, 25 июня. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что на Ближнем Востоке достигнут большой прогресс с тех пор, как Вашингтон вышел из иранской ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД).

Как сообщило агентство Reuters, такое мнение он выразил в понедельник перед встречей с королем Иордании Абдаллой II.

"Ситуация сейчас очень отличается с тех пор, как мы прекратили [свое участие в СВПД]", - заявил глава государства. Агентство отметило, что Трамп при этом отказался говорить, когда Белый дом представит план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана.

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Темы
Выход США из ядерной сделки с Ираном
Персоны
Трамп, Дональд Абдалла II (король Иордании)
Страны
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