Трамп заявил о прогрессе на Ближнем Востоке

ТАСС, 25 июня. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что на Ближнем Востоке достигнут большой прогресс с тех пор, как Вашингтон вышел из иранской ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД).

Как сообщило агентство Reuters, такое мнение он выразил в понедельник перед встречей с королем Иордании Абдаллой II.

"Ситуация сейчас очень отличается с тех пор, как мы прекратили [свое участие в СВПД]", - заявил глава государства. Агентство отметило, что Трамп при этом отказался говорить, когда Белый дом представит план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана.