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Мэй поздравила Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Международная панорама
25 июня, 22:10 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, июня. /ТАСС

Глава британского правительства, в частности, подтвердила важность двусторонних отношений между странами

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ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции и заявила о важности отношений двух стран. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы британского правительства.

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"Премьер-министр сегодня вечером позвонила президенту Турции Эрдогану, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах", - говорится в распространенном коммюнике.

Мэй "подтвердила важность двусторонних отношений между Великобританией и Турцией и выразила желание продолжать работать в партнерстве с президентом Эрдоганом и его правительством над общими приоритетами, включая сотрудничество в сферах безопасности, торговли и инвестиций, а также по Сирии и поддержке политического урегулирования на Кипре".

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции прошли 24 июня. Президентскую гонку, по неофициальным предварительным данным, выиграл Эрдоган, набравший 52,5%, а его главный конкурент, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, получил 30,7% голосов избирателей. В соответствии с принятыми ранее поправками в конституцию после официального обнародования результатов страна перейдет от парламентской к президентской форме правления.

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