Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пашинян заявил, что вопрос Карабаха не может быть решен силовым путем

Международная панорама
25 июня, 22:38 дата обновления: 25 июня, 23:08 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 25, июня. /ТАСС

При этом премьер Армении подчеркнул, что Ереван всегда должен быть готов к военному сценарию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямой трансляции в понедельник вечером в Facebook заявил, что нагорно-карабахский конфликт не может быть решен с помощью силовых методов.

"Да, на нахичеванском участке границы есть накопление вооруженных сил Азербайджана. Но это не значит, [что] ситуация накаленная", - сказал глава правительства. По его словам, статистические данные свидетельствуют о том, что "не было много нарушений режима прекращения огня".

Глава армянского кабмина подчеркнул, что "вопрос Карабаха не может быть решен с помощью войны". "Армения никогда не начнет войну, и все это понимают, но мы всегда должны быть готовы к этому сценарию", - отметил премьер-министр.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с "тройкой" сопредседателей - Россией, США и Францией.

Акции протеста в Ереване

Пашинян также призвал гражданских активистов прекратить акции протеста у здания мэрии Еревана. Как заявил глава кабмина, "правительство занимается всеми вопросами, которые связаны с мэром Еревана Тароном Маргаряном, и эти акции только мешают работе кабмина".

"Как вы думайте, мы сейчас не занимаемся вопросом Тарона Маргаряна? Конечно, мы занимаемся всеми делами. Но вы должны дать возможность разобраться. В стране есть правительство народного доверия. Но мы не можем без фактов обвинять людей. Я призываю всех прекратить акции гражданского неповиновения", - подчеркнул премьер-министр Армении.

Пашинян также добавил, что спецслужбы вплотную занимаются делом мэра Еревана и отметил, что "протестные акции будут уместными, если кабмин будет скрывать такие истории".

Около 100 демонстрантов в понедельник на несколько часов перекрыли все входы в здание мэрии Еревана и отказывались впустить туда сотрудников городской администрации. Протестующие требовали отставки мэра Тарона Маргаряна.

В воскресенье вечером местные новостные порталы показали, как гражданские активисты ведут расследование об имуществе мэра Еревана. Согласно трансляции, семье и близким главы Еревана принадлежат несколько элитных особняков в столице, а также ряд прибыльных компаний, которые в основном занимаются перевозками.

Мэр Еревана в третий раз был избран на эту должность в 2017 году. Он является членом исполкома бывшей правящей Республиканской партии и сыном одного из основателей партии, экс-премьера Армении Андраника Маргаряна (2000-2007).

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что "мэр Еревана подаст в отставку тогда, когда этого потребует глава кабмина".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Пашинян, Никол Воваевич
Темы
Нагорно-карабахский конфликт
Страны
США Россия Армения Франция Азербайджан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сборная России получила хороший урок от уругвайцев перед 1/8 финала ЧМ-2018
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
6
В ЕК заявили, что вопрос транзита газа через Украину надо обсудить в "нормандском формате"
7
Суарес перед голом в ворота сборной России понял подсказку Акинфеева своим игрокам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости