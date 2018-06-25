Пашинян заявил, что вопрос Карабаха не может быть решен силовым путем

ЕРЕВАН, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямой трансляции в понедельник вечером в Facebook заявил, что нагорно-карабахский конфликт не может быть решен с помощью силовых методов.

"Да, на нахичеванском участке границы есть накопление вооруженных сил Азербайджана. Но это не значит, [что] ситуация накаленная", - сказал глава правительства. По его словам, статистические данные свидетельствуют о том, что "не было много нарушений режима прекращения огня".

Глава армянского кабмина подчеркнул, что "вопрос Карабаха не может быть решен с помощью войны". "Армения никогда не начнет войну, и все это понимают, но мы всегда должны быть готовы к этому сценарию", - отметил премьер-министр.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с "тройкой" сопредседателей - Россией, США и Францией.

Акции протеста в Ереване

Пашинян также призвал гражданских активистов прекратить акции протеста у здания мэрии Еревана. Как заявил глава кабмина, "правительство занимается всеми вопросами, которые связаны с мэром Еревана Тароном Маргаряном, и эти акции только мешают работе кабмина".

"Как вы думайте, мы сейчас не занимаемся вопросом Тарона Маргаряна? Конечно, мы занимаемся всеми делами. Но вы должны дать возможность разобраться. В стране есть правительство народного доверия. Но мы не можем без фактов обвинять людей. Я призываю всех прекратить акции гражданского неповиновения", - подчеркнул премьер-министр Армении.

Пашинян также добавил, что спецслужбы вплотную занимаются делом мэра Еревана и отметил, что "протестные акции будут уместными, если кабмин будет скрывать такие истории".

Около 100 демонстрантов в понедельник на несколько часов перекрыли все входы в здание мэрии Еревана и отказывались впустить туда сотрудников городской администрации. Протестующие требовали отставки мэра Тарона Маргаряна.

В воскресенье вечером местные новостные порталы показали, как гражданские активисты ведут расследование об имуществе мэра Еревана. Согласно трансляции, семье и близким главы Еревана принадлежат несколько элитных особняков в столице, а также ряд прибыльных компаний, которые в основном занимаются перевозками.

Мэр Еревана в третий раз был избран на эту должность в 2017 году. Он является членом исполкома бывшей правящей Республиканской партии и сыном одного из основателей партии, экс-премьера Армении Андраника Маргаряна (2000-2007).

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что "мэр Еревана подаст в отставку тогда, когда этого потребует глава кабмина".