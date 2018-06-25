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Премьер Молдавии и госсекретарь США обсудили вопросы безопасности в Восточной Европе

Международная панорама
25 июня, 23:18 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 25, июня. /ТАСС

Павел Филип выразил Соединенным Штатам "признательность за поддержку в проведении структурных реформ и продвижении демократических ценностей" в Молдавии

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КИШИНЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Премьер Молдавии Павел Филип в ходе визита в Вашингтон обсудил с госсекретарем США Майком Помпео вопросы региональной безопасности в Восточной Европе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба молдавского правительства.

"Официальные лица обсудили ситуацию с региональной безопасностью в Восточной Европе и отметили важность сотрудничества Республики Молдова и США, а также предупреждения рисков внешнего вмешательства", - говорится в документе. В нем отмечено, что Филип "выразил США признательность за поддержку в проведении структурных реформ и продвижении демократических ценностей" в Молдавии. В ходе беседы отмечена важность внедрения подписанного Молдавией Соглашения об ассоциации с ЕС и "транспарентности" предстоящих в конце года выборов в молдавский парламент.

Филип заверил Помпео, что "Кишинев открыт к общению по вопросам реформирования системы обороны, усилению энергетической безопасности и работе над торгово-экономическими отношениями двух стран".

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что рассчитанная на 24-26 июня программа визита Филипа в США включает серию встреч с должностными лицами Конгресса, сенаторами, мероприятия в аналитических центрах Вашингтона.

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