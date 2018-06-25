Верховный суд Украины опроверг информацию о начале процедуры его ликвидации

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Информация о начале процедуры ликвидации Верховного суда Украины (ВСУ) не соответствует действительности. Об этом в понедельник сообщили на официальном сайте ВСУ.

"Сведения о том, что Верховный суд Украины находится в процессе прекращения, не соответствуют действительности, поскольку распорядительного акта о прекращении, реорганизации или ликвидации Верховного суда Украины уполномоченным органом не издавалось, - сказано в сообщении. - Ликвидационная комиссия не создавалась. Уполномоченное лицо от имени юридического лица публичного права с конституционным статусом государственному регистратору не обращалась".

23 июня на веб-портале еженедельного юридического издания "Судебно-юридическая газета" появилась информация о том, что с 21 июня стартовала процедура ликвидации Верховного суда Украины, о чем свидетельствуют данные из Единого государственного реестра юридических лиц.

Верховный суд Украины является высшим судебным органом в государственной системе судопроизводства. На сегодняшний день на Украине сложилась ситуация, при которой фактически существуют два Верховных суда - старый ВСУ, в котором до сих пор работают судьи и аппарат, и новый, сформированный после проведения конкурса. Согласно законодательству, старый ВСУ должен был прекратить свою деятельность после начала работы нового и вступления в силу новых процессуальных кодексов. Однако судьи старого суда несколько раз блокировали создание ликвидационной комиссии, таким образом, процесс ликвидации зашел в тупик.

Как пояснял и.о. главы ВСУ Василий Гуменюк, Верховный суд Украины - это конституционный орган, зарегистрированный как юридическое лицо, а конституцией не предусмотрена ликвидация конституционного органа. По словам Гуменюка, для его ликвидации необходимо принятие соответствующего закона в Верховной раде.