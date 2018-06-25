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Трамп выдвинул кандидата на пост директора Национального контртеррористического центра США

Международная панорама
25 июня, 23:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, июня. /ТАСС

Отмечается, Джозеф Магуайр сменит на этом посту сложившего полномочия Николаса Расмуссена

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ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выдвинул Джозефа Магуайра на пост нового директора Национального контртеррористического центра США (при аппарате директора нацразведки США). Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома документе.

В нем отмечается, что Магуайр сменит на этом посту сложившего полномочия Николаса Расмуссена.

Магуайр в настоящее время возглавляет неправительственную организацию Special Operations Warrior Foundation, которая оказывает помощь детям американских военнослужащих, погибших во время спецопераций. Кандидатура направлена на рассмотрение Сената Конгресса США, сначала она будет обсуждаться в профильном комитете, а затем будет выдвинута на голосование всей верхней палаты.

Расмуссен возглавлял Национальный контртеррористический центр с 2014 года.

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