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Додон связал вопрос вывода миротворцев из Приднестровья с политическим урегулированием

Международная панорама
26 июня, 1:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

При этом, по словам президента Молдавии, существенный прогресс наблюдается в решении социально-экономических проблем в регионе

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Обсуждение изменения формата миротворческой миссии в Приднестровье и вывода миротворцев возможно только после политического урегулирования в регионе, для прогресса в котором необходима смена парламента и правительства в Молдавии. Об этом заявил молдавский президент Игорь Додон в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

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"Вопрос об изменении формата миротворческой миссии, а также - уйдут или нет российские военные, которые охраняют там склады, связан только с политическим урегулированием. Это означает, что прежде всего мы должны садиться за стол переговоров - Левый берег и Правый берег", - сказал он.

По мнению главы государства, существенный прогресс наблюдается в решении социально-экономических проблем в регионе, однако необходимо и политическое урегулирование. "А для этого необходимо нормальное промолдавское большинство в правительстве и парламенте. Пока этого нет. Но надеемся, после парламентских выборов оно у нас будет", - подчеркнул Додон.

Отвечая на вопрос об обсуждении вывода миротворческой миссии из Приднестровья на Генассамблее ООН, он назвал данную инициативу попыткой правящей проевропейской Демократической партии поднять свой рейтинг перед предстоящими в конце года выборами. "Это делается сугубо для того, чтобы получить дополнительные очки и рейтинги на прозападном электоральном поле перед парламентскими выборами, которые состоятся через несколько месяцев. По реакции тех же инициаторов здесь я вижу, что даже они прекрасно понимают: практических шагов в этом направлении не будет", - сказал Додон, призвав относиться к подобным предложениям спокойно.

Генассамблея ООН в пятницу приняла простым большинством проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил. За документ проголосовали 64 страны, против были 15, 83 воздержались.

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