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NBC: Трамп в последние месяцы стал реже советоваться с главой Пентагона

Международная панорама
26 июня, 2:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, июня. /ТАСС

Сообщается, что теперь президент США больше прислушивается к помощнику по национальной безопасности Джону Болтону или к госсекретарю Майклу Помпео

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НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп стал в меньшей степени прислушиваться ко мнению министра обороны Джеймса Мэттиса, американский лидер не консультировался с главой Пентагона перед принятием целого ряда важных решений. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.

По сведениям его источников в администрации, в последние месяцы Трамп все реже спрашивал совета у Мэттиса, роль последнего в выработке ключевых решений сократилась. "Они, действительно, больше не придерживаются одного мнения", - приводятся в материале слова бывшего сотрудника Белого дома. Президент США в настоящее время больше прислушивается к своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону или к госсекретарю США Майклу Помпео.

Как говорится в публикации, Мэттис лишь постфактум от одного из коллег узнал о том, что Трамп принял решение о выходе США из соглашения по атому с Ираном. Американский лидер в начале мая заявил о том, что США прекращают участие в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе.

Кроме того, Мэттис узнал о решении Трампа приостановить военные учения с участием Южной Кореи лишь после того, как президент США дал соответствующее обещание северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Глава Пентагона также не был заранее предупрежден перед тем, как хозяин Белого дома на прошлой неделе дал распоряжение создать Космические силы в качестве шестого вида вооруженных сил страны.

По словам источников телеканала, Трамп считает, что Мэттис относится к нему снисходительно и без энтузиазма выполняет указания президента. Мэттис якобы, в частности, выступал против назначения в марте помощником президента США по национальной безопасности Джона Болтона. В первое время после назначения Мэттиса на пост министра обороны он и Трамп обычно несколько раз за день говорили по телефону, однако сейчас это уже не так, утверждается в материале.

Как отмечается в публикации, представители Пентагона и Совета национальной безопасности при Белом доме заявили, что приведенные телеканалом утверждения не соответствуют действительности.

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Выход США из ядерной сделки с Ираном Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Болтон, Джон Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс Помпео, Майкл (Майк)
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