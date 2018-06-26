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AFP: две израильские ракеты упали в окрестностях аэропорта Дамаска

Международная панорама
26 июня, 2:08 дата обновления: 26 июня, 3:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

По данным агентства, ракеты поразили склад оружия партии "Хезболлах"

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© EPA-EFE/MOHAMMED BADRA

ТАСС, 26 июня. Две израильские ракеты поразили склад оружия, принадлежавший ливанской шиитской партии "Хезболлах". Об этом во вторник сообщило агентство France-Presse.

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По данным агентства, склад находился недалеко от аэропорта Дамаска.

Израильские военные нередко наносят удары по объектам, расположенным на территории Сирии. Так, 10 мая ракетные удары израильских ВВС привели к гибели трех сирийских военных, еще двое получили ранения. Тогда в результате атаки были уничтожены радарная станция и склад боеприпасов, а также был причинен урон нескольким расчетам ПВО.

 

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