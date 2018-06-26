AFP: две израильские ракеты упали в окрестностях аэропорта Дамаска

ТАСС, 26 июня. Две израильские ракеты поразили склад оружия, принадлежавший ливанской шиитской партии "Хезболлах". Об этом во вторник сообщило агентство France-Presse.

По данным агентства, склад находился недалеко от аэропорта Дамаска.

Израильские военные нередко наносят удары по объектам, расположенным на территории Сирии. Так, 10 мая ракетные удары израильских ВВС привели к гибели трех сирийских военных, еще двое получили ранения. Тогда в результате атаки были уничтожены радарная станция и склад боеприпасов, а также был причинен урон нескольким расчетам ПВО.

#BREAKING Israeli missiles hit targets near Damascus airport, according to Syrian state media pic.twitter.com/xZvL8UgOhm — AFP news agency (@AFP) 25 June 2018