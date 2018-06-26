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Республиканцы попросили минюст США раскрыть имена тех, кто занимается расследованием по РФ

Международная панорама
26 июня, 2:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, июня. /ТАСС

Ранее СМИ сообщили о предвзятом отношении к Дональду Трампу со стороны некоторых подчиненных спецпрокурора Роберта Мюллера

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© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Группа в составе девяти конгрессменов - республиканцев обратилась к министерству юстиции США с запросом раскрыть имена всех, кто участвует в расследовании относительно приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

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В послании на имя первого заместителя министра юстиции Рода Розенстайна подчеркивается, что следует раскрыть личности всех, кто участвует или участвовал в разбирательстве, курируемом спецпрокурором США Робертом Мюллером.

Законодатели заостряют внимание на том, что ранее некоторые СМИ сообщали о предвзятом отношении к президенту США Дональду Трампу со стороны некоторых подчиненных спецпрокурора. "Мы знаем, что эту предвзятость испытывали многие в ФБР, и что Мюллер мог с легкостью выявить это путем простой проверки", - подчеркнули конгрессмены. "Эти лица не должны иметь возможность оказывать влияние - прямо или косвенно - на ход расследования спецпрокурора", - указали республиканцы.

Мюллер приступил к расследованию в мае 2017 года. На данный момент он предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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