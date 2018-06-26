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Трамп призвал транслировать слушания с работником ФБР, планировавшим помешать его избранию

Международная панорама
26 июня, 3:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июня. /ТАСС

Бывший агент Федерального бюро расследований Питер Стржок даст показания в Конгрессе

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ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Занимавшийся в ФБР вопросами контрразведки Питер Стржок, который в 2016 году заявлял своей коллеге о намерении воспрепятствовать избранию Дональда Трампа президентом США, должен дать показания в Конгрессе в открытом режиме. С таким призывом глава государства выступил в понедельник в своем Twitter.

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"Слушания с участием Питера Стржока и других мошенников из ФБР и минюста должны демонстрироваться общественности в прямом эфире, а не в формате закрытого заседания, которое никто не увидит. Мы должны показать, что представляют из себя эти люди - должна быть полная прозрачность!" - написал он.

Как сообщила на прошлой неделе газета The Washington Post со ссылкой на адвоката Стржока, он изъявил желание дать показания перед юридическим комитетом Палаты представителей Конгресса США. Ранее газета The Washington Times со ссылкой на представителей этого комитета проинформировала, что слушания с участием Стржока будут проходить в закрытом режиме, о дате их проведения не сообщалось.

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