Трамп заявил, что в КНДР убрали повсеместно размещенные антиамериканские вывески

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что власти КНДР убрали с улиц антиамериканские вывески после того, как между Вашингтоном и Пхеньяном установилось взаимопонимание. Соответствующее заявление он сделал, выступая в понедельник в Южной Каролине на мероприятии в поддержку кандидатуры Генри Макмастера на пост губернатора этого штата.

"У нас хорошее взаимопонимание [с Пхеньяном]. Они убрали антиамериканские вывески по всей Северной Корее, их больше нет, они их убрали", - сказал он, напомнив о подписании договоренности с лидером КНДР Ким Чен Ыном о денуклеаризации Корейского полуострова.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.