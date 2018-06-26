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Трамп заявил, что в КНДР убрали повсеместно размещенные антиамериканские вывески

Международная панорама
26 июня, 3:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июня. /ТАСС

Президент США отметил, что у Вашингтона с Пхеньяном установилось "хорошее взаимопонимание"

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ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что власти КНДР убрали с улиц антиамериканские вывески после того, как между Вашингтоном и Пхеньяном установилось взаимопонимание. Соответствующее заявление он сделал, выступая в понедельник в Южной Каролине на мероприятии в поддержку кандидатуры Генри Макмастера на пост губернатора этого штата.

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Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

"У нас хорошее взаимопонимание [с Пхеньяном]. Они убрали антиамериканские вывески по всей Северной Корее, их больше нет, они их убрали", - сказал он, напомнив о подписании договоренности с лидером КНДР Ким Чен Ыном о денуклеаризации Корейского полуострова.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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