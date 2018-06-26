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Помпео заявил, что настроен на поиск возможностей для сотрудничества США и России

Международная панорама
26 июня, 3:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, июня. /ТАСС

Госсекретарь Соединенных Штатов также выступил за то, чтобы проявлять гибкость в развитии отношений с РФ и Китаем

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НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео настроен на поиск областей, в которых возможно взаимодействие между США и Россией. Об этом он заявил в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal.

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Высказывания Майкла Помпео о России

Как отмечается в материале, шеф американской дипломатии заявил о возможности ограниченного сотрудничества между США и РФ. "Есть много вещей, относительно которых у нас есть разногласия. У нас чрезвычайно различные ценности, но есть и области, где мы находим совпадения", - констатировал он. "Задача для госсекретаря - выявить такие области, в которых мы можем работать, в то же время обеспечивая безопасность Америки от худших действий со стороны властей таких стран", - добавил Помпео.

Госсекретарь также отметил, что "в течение более десяти лет" внешняя политика США была "сфокусирована на борьбе с терроризмом и в гораздо меньшей степени на противостоянии великих держав". Помпео в связи с этим высказался за то, чтобы США проявляли не только настойчивость, но и гибкость в отношении России и Китая. Госсекретарь обвинил КНР в нарушении правил ведения торговли.

"Они осуществляют кражу интеллектуальной собственности, применяют грабительские методы в экономике", - сказал Помпео о китайских властях. Он отметил, что с целью избежания более серьезной конфронтации между Вашингтоном и Пекином нужно, чтобы оба государства признавали долгосрочные интересы друг друга и избегали подходов, основанных на антагонизме.

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