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Делегация сенаторов США рассчитывает на встречу с Путиным во время визита в Россию

Международная панорама
26 июня, 5:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июня. /ТАСС

Члены делегации планируют обсудить с главой государства вопрос о якобы вмешательстве РФ в американские и европейские выборы, а также ситуацию на Украине и в Сирии

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ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Группа американских сенаторов-республиканцев, которые на этой неделе отправятся в Россию для проведения консультаций с представителями правительства РФ и парламентариями, "пытается организовать встречу" с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил в понедельник журналистам один из законодателей Джон Кеннеди (сенатор от штата Луизиана).

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При этом он обратил внимание на то, что сенаторы хотят во время потенциальных переговоров с Путиным поднять вопрос о якобы вмешательстве России в американские и европейские выборы, а также обсудить ситуацию на Украине и в Сирии.

"Я хочу поговорить о российском вмешательстве в наши выборы, в выборы по Brexit, во [французские президентские] выборы [на которых одержал победу Эмманюэль] Макрон, в выборы [в ФРГ, на которых победу одержала Ангела] Меркель, и бог знает какие еще выборы. Я хочу поговорить об Украине, о Крыме и о Сирии", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, какие темы он хотел бы поднять на встрече с российским лидером, если она состоится.

Другой член делегации сенатор Ричард Шелби (от штата Алабама) выразил убежденность в том, что законодатели "проведут ряд встреч на высоком уровне" в рамках визита. По его словам, Россия "в определенных случаях может быть противником", однако это та страна, с которой американцам "следует говорить". "Посмотрим, получится ли достигнуть какого-либо взаимопонимания", - добавил Шелби, слова которого приводит газета The Hill.

Шелби также рассказал репортерам, что в состав делегации должны войти, помимо него и Кеннеди, сенаторы Джон Хувэн (от штата Северная Дакота), Джон Тун (от штата Южная Дакота), Джерри Моран (от Канзаса), Стив Дэйнес (от Монтаны), а также конгрессмен Кей Грэйнджер (от штата Техас).

В прошлый четверг посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в ближайшие дни визит в РФ совершит делегация Конгресса США, в которую войдут члены Сената и Палаты представителей. По словам дипломата, программа визита предусматривает посещение американскими законодателями Москвы и Санкт-Петербурга в период с конца июня по начало июля.

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