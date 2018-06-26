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Восстановительные работы начались в городе Хараста под Дамаском

Международная панорама
26 июня, 5:09 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 26, июня. /ТАСС

За семь лет боев населенный пункт был разрушен на 60%

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ДАМАСК, 26 июня. /ТАСС/. Разбор завалов и расчистка дорог начались в расположенном под Дамаском городе Хараста, который за семь лет боев был разрушен на 60%, сообщил журналистам представитель местной администрации Ахмад Рустум.

"В городе Хараста разрушено 60% зданий. Сначала мы расчищаем дороги и подъезды к ним, чтобы могла работать тяжелая техника, потом самые поврежденные дома разбираем, а те, что пострадали меньше, оставляем для восстановления", - сказал он.

Местным жителям муниципалитет обещает предоставить новое жилье. Остальные смогут вернуться через шесть месяцев, именно такой срок власти дали на восстановление. В ближайшие дни инженерные службы намерены начать прокладывать водопровод и электросети.

Согласно переписи населения от 2013 года, в городе жили более 45 тыс. человек. После того, как здесь стояли боевики, население сократилось до 1 тыс.

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