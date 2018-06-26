СМИ: США и Южная Корея провели новый раунд переговоров о покрытии оборонных расходов

ТАСС, 26 июня. США и Южная Корея провели очередной раунд переговоров в Сеуле о разделении расходов на содержание американских войск на территории республики. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

Целью переговоров является устранение разногласий по поводу размера финансового вклада Сеула в расходы по содержанию американских военных, расквартированных в стране. Такие переговоры между США и Южной Кореей проводятся с 1991 года. Действующее ныне пятилетнее соглашение истекает в конце этого года. Прошлый раунд переговоров состоялся в мае этого года в Вашингтоне.

В настоящий момент в Южной Корее дислоцированы 28,5 тыс. военнослужащих США.