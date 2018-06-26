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В МИД Японии появился специальный отдел по вопросам КНДР

Международная панорама
26 июня, 7:01 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 26, июня. /ТАСС

Отдел начнет работать с 1 июля

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ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Специальный отдел, который будет заниматься вопросами, связанными с КНДР, создан при министерстве иностранных дел Японии. Как сообщается во вторник на сайте внешнеполитического ведомства, он начнет действовать с 1 июля.

"В связи с возникшей в последнее время необходимостью укрепления сотрудничества между Японией и Южной Кореей, а также на фоне важности усилий по решению вопросов, связанных с Северной Кореей, отдел Северо-Восточной Азии департамента по делам Азии и Океании будет разделен на две части. Каждая из структур будет соответственно заниматься либо вопросами кооперации с Южной Кореей, либо проблемами Северной Кореи и отношениями Токио и Пхеньяна", - говорится в сообщении.

Как уточнил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, новый отдел будет заниматься проблемами ракетной и ядерной программ КНДР и вопросом японских граждан, похищенных разведкой КНДР.

В последние месяцы на фоне решения КНДР прекратить испытания ядерного оружия и баллистических ракет и возникшей атмосферы для международного диалога ситуация на Корейском полуострове перестала быть напряженной. С начала этого года лидер КНДР Ким Чен Ын провел ряд двусторонних встреч с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом США Дональдом Трампом, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин Си Цзиньпин Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович
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