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NYT: в США крупные технологические компании обсудили с ФБР защиту выборов от вмешательства

Международная панорама
26 июня, 7:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, июня. /ТАСС

В консультациях приняли участие представители Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Oath, Snap и Twitter

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НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Представители крупнейших технологических компаний США провели в конце мая консультации с сотрудниками спецслужб США по вопросу предотвращения иностранного вмешательства в предстоящие выборы. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

По сведениям ее источников, встреча состоялась 23 мая в штаб-квартире компании Facebook в городе Менло-Парк (штат Калифорния). На нее пришли сотрудники подразделения Федерального бюро расследований (ФБР) по борьбе с "иностранным влиянием" и министерства внутренней безопасности (МВБ) США. Помимо Facebook в консультациях участвовали представители Amazon, Apple, Google, Microsoft, Oath, Snap и Twitter.

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Обсуждалась подготовка к предстоящим в ноябре промежуточным выборам в Конгресс США, а также меры по предотвращению вмешательства в них других государств. По словам источников, атмосфера на встрече была напряженной, в частности, потому, что представители компаний настойчиво добивались от спецслужб предоставления конкретной информации о якобы существующих угрозах. В этом однако им было неоднократно отказано под предлогом того, что речь идет о разведывательных данных.

В публикации отмечается, что, согласно версии, которую озвучивают спецслужбы, вмешательство в электоральные процессы в США осуществляет, в частности, Россия. При этом, как отмечает издание, подробностей на этот счет власти США не предоставляют. По утверждению одного из источников издания, некие якобы связанные с РФ хакеры столь искусно "заметают следы", что получить информацию о них очень трудно. Представители ФБР и МВБ отказались от официальных заявлений на этот счет.

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