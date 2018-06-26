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Судну Lifeline с мигрантами из Африки могут разрешить причалить на Мальте

Международная панорама
26 июня, 10:23 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 26, июня. /ТАСС

Париж готов направить на остров своих специалистов для рассмотрения заявок на убежище в индивидуальном порядке, заявил представитель кабмина Франции Бенжамен Гриво

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ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Судно неправительственной организации Lifeline, оказавшее помощь потерпевшим бедствие в Сицилийском проливе африканским мигрантам, может получить разрешение на вход в один из портов Мальты. Об этом заявил во вторник официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, выступая в эфире радиостанции RTL.

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Как он подчеркнул, речь идет о координированном решении стран ЕС в условиях, когда Италия отказывается принять у себя этот корабль. "Франция никогда не ставила под вопрос идею приема [мигрантов] без предварительных условий. Президент республики [Эмманюэль Макрон] провел вчера телефонный разговор с мальтийским премьер-министром [Джозефом Мускатом], и, похоже, общеевропейское решение сейчас вырисовывается. К этим вопросам нужно подходить с большой острожностью, но, похоже, этим европейским решением станет высадка на Мальте", - сказал Гриво.

По словам представителя французского правительства, Париж, как и ранее в случае с судном Aquarius, причалившим в Испании, готов направить на Мальту своих специалистов по работе с мигрантами, для рассмотрения их заявок на убежище "в индивидуальном порядке". "Но хочу вновь подчеркнуть: мы говорим о чрезвычайной ситуации, и нужно решать ее в чрезвычайном порядке, однако нам нужно найти уже постоянные решения, поскольку подобные драматические в гуманитарном плане ситуации будут повторяться вновь", - отметил он.

В четверг итальянские власти запретили заход в порты Апеннин судну Lifeline. Как сообщало агентство ANSA, МВД работает над тем, чтобы находящиеся на борту 224 мигранта были доставлены в порт Ливии или Мальты.

Министры внутренних дел Италии Маттео Сальвини и инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли пригрозили, что в случае, если судно, принадлежащее голландской НПО, все же войдет в какой-нибудь итальянский порт, оно будет конфисковано, а экипаж арестован. Рим считает, что это судно нарушает международное право, действуя беззаконно в ливийских территориальных водах, отказываясь сотрудничать с местными властями и не имея должного оборудования для оказания помощи потерпевшим бедствие.

Кроме того, после заявления Нидерландов о том, что судно, ходящее под флагом этой страны, на самом деле там не зарегистрировано, Тонинелли предположил, что оно может считаться пиратским. Неделю назад Рим отказался принимать в своих портах другое судно НПО Aquarius с более чем 600 мигрантами на борту. В результате оно было вынуждено отправиться в испанскую Валенсию.

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Персоны
Мускат, Джозеф Макрон, Эмманюэль
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