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СМИ: США заморозили финансовую помощь Палестине

Международная панорама
26 июня, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Представитель властей Палестины подтвердил эту информацию и заявил, что администрация президента США Дональда Трампа ранее заявляла о намерении пересмотреть свою помощь палестинцам

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ТАСС, 26 июня. США заморозили финансовую помощь Палестине в рамках реализации "Акта Тейлора Форса". Об этом в понедельник сообщил израильский телеканал I24 News на своем сайте.

"Акт Тейлора Форса" предполагает приостановку финансовой помощи сектору Газа и Западному берегу реки Иордан до тех пор, пока Палестинская национальная администрация (ПНА) не выполнит четыре условия: прекращение финансирования террористов; отмена закона, позволяющего делать такие выплаты; принятие "заслуживающих доверия шагов" для прекращения "палестинского терроризма"; "публичное осуждение" и расследование таких актов насилия.

Представитель властей Палестины подтвердил телеканалу информацию о прекращении финансирования и заявил, что администрация Дональда Трампа в январе 2018 года объявила о намерении пересмотреть свою помощь палестинцам. До сегодняшнего дня США были мировым лидером по объемам выделяемой Палестине финансовой помощи. Вашингтон, в отличие от Европы, не осуществлял прямых вливаний в бюджет администрации, однако финансировал различные фонды в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

"Акт Тейлора Форса" был принят Конгрессом США 23 марта 2018 года. Билль был назван по имени убитого в Израиле в 2016 году палестинским экстремистом американского гражданина.

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