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Алиев: урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха отвечает интересам всех сторон

Международная панорама
26 июня, 10:25 UTC+3 БАКУ БАКУ 26, июня. /ТАСС

Как заявил глава Азербайджана, армия "в любой момент должна быть готовой к восстановлению территориальной целостности страны"

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БАКУ, 26 июня. /ТАСС/. Азербайджан хочет мирного разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, что отвечает интересам всех сторон. Об этом заявил президент Ильхам Алиев во вторник на военном параде в Баку, посвященном 100-летию Вооруженных сил страны.

"Мы хотим мирного разрешения карабахского конфликта", - сказал Алиев. По его словам, Азербайджан создал сильную армию, которая готова "выполнить любую поставленную задачу". "Поэтому скорейшее справедливое урегулирование конфликта переговорным путем - в интересах и противоположной стороны", - подчеркнул азербайджанский лидер. При этом Алиев заявил, что "азербайджанская армия в любой момент должна быть готовой к восстановлению территориальной целостности страны".

В военном параде, который проходит на площади "Азадлыг" ("Свобода") в Баку, принимают участие до 4000 служащих личного состава министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы госбезопасности, Госпогранслужбы и Особой службы государственной охраны, а также представители ВС Турции. Зрителям представлены более 240 единиц военной техники, в том числе недавно принятые на вооружение современная бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.

На торжественном смотре войск присутствуют в качестве гостей делегации 13 стран, в том числе России.

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Нагорно-карабахский конфликт
Персоны
Алиев, Ильхам Гейдар оглы
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