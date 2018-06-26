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В США суд отверг иск Сан-Франциско и Окленда к нефтяным компаниям

Международная панорама
26 июня, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Городские власти считают Chevron, Exxon Mobil, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell и BP ответственными за глобальное потепление

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ТАСС, 26 июня. Федеральный суд штата Калифорния отклонил иск, который администрации городов Сан-Франциско и Окленд подали против пяти крупнейших мировых нефтяных компаний, возложив на них ответственность за глобальное потепление, причиной которого является сжигание нефти и газа. Об этом сообщило во вторник агентство Rueters.

Городские власти Сан-Франциско и Окленда подали иск к пяти нефтяных компаниям: американским Chevron, Exxon Mobil Corp, ConocoPhillips, британо-голландской Royal Dutch Shell и британской BP.

Города-истцы требовали от корпораций создать компенсационный фонд, из которого они могли бы компенсировать ущерб от наводнений, вызванных глобальным потеплением. В обоснование своих претензий истцы приводили аргументы, согласно которым компании добывают нефть и природный газ, сжигание которых приводит к выбросу в атмосферу углекислого газа, что вызывает "парниковый эффект" и повышение температуры атмосферы в мире, а это, в свою очередь, вызывает изменение климата и становится причиной наводнений, от которых страдают города.

Федеральный суд северного округа штата Калифорния в своем решении, вынесенном в понедельник, признал, что ущерб, о котором говорится в иске, является реальным и носит всемирный характер, а также отметил, что сами нефтяные компании не отрицают научность концепции глобального потепления. Однако суд отверг иск, посчитав, что решение глобальной проблемы находится вне его правовой компетенции.

"Эта проблема заслуживает решения, носящего более масштабный характер, нежели решение окружного судьи или жюри по делу об источнике неудобства для окружающих", - говорится в решении судьи Уильяма Олсапа.

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