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Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда

Международная панорама
26 июня, 11:01 дата обновления: 26 июня, 11:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июня. /ТАСС

Отмечается, что на принятии закона настаивало МВФ

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом он сообщил во вторник на встрече со студентами Института международных отношения национального университета им. Тараса Шевченко.

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"Я подписываю указ о запуске Высшего антикоррупционного суда", - сказал он и поставил подпись под документом.

21 июня Верховная рада приняла закон о созданием на Украине Высшего антикоррупционного суда. Документ был техническим и призван обеспечить непосредственно деятельность закона "О Высшем антикоррупционном суде" Украины.

Закон "О Высшем антикоррупционном суде" Верховная рада приняла 7 июня, он вступил в силу 14 июня. На принятии данного закона настаивало МВФ, требование было было одним из условий для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.

Согласно закону, антикоррупционный суд должен быть сформирован в течение года. Под юрисдикцию суда подпадают уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного ущерба составит более $32 тыс.

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