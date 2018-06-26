КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом он сообщил во вторник на встрече со студентами Института международных отношения национального университета им. Тараса Шевченко.

"Я подписываю указ о запуске Высшего антикоррупционного суда", - сказал он и поставил подпись под документом.

21 июня Верховная рада приняла закон о созданием на Украине Высшего антикоррупционного суда. Документ был техническим и призван обеспечить непосредственно деятельность закона "О Высшем антикоррупционном суде" Украины.

Закон "О Высшем антикоррупционном суде" Верховная рада приняла 7 июня, он вступил в силу 14 июня. На принятии данного закона настаивало МВФ, требование было было одним из условий для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.

Согласно закону, антикоррупционный суд должен быть сформирован в течение года. Под юрисдикцию суда подпадают уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного ущерба составит более $32 тыс.